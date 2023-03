Bolsonaro já chamou príncipe saudita de "quase irmão"

A- A+

Em outubro de 2019, o então presidente da República Jair Bolsonaro comentou sobre a relação com o príncipe, Mohammed bin Salman. Em um discurso na conferência conhecida como “Davos no Deserto” em Riad, na Arábia Saudita, Bolsonaro disse que ambos se tratavam como “quase irmãos”.

Nessa sexta-feira (3) uma reportagem do jornal Estado de S. Paulo apontou tentativa do governo Bolsonaro de trazer ilegalmente ao Brasil joias dadas pelo governo da Arábia Saudita avaliadas em R$ 16 milhões.

— Temos uma reunião de negócios hoje à tarde. Todo mundo gostaria de passar uma tarde com um príncipe. Especialmente vocês, mulheres, né? Tenho uma certa afinidade com o príncipe. Em especial depois do encontro em Osaka — disse Bolsonaro na ocasião.

Nas redes sociais, o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT), postou fotos que seriam das peças, além de um documento da alfândega sobre a retenção dos itens pela Receita Federal.

O presente que seria destinado a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi entregue ao então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e apreendidas pela Receita Federal em outubro de 2021, no Aeroporto de Guarulhos.

O oficial da Marinha representou o governo brasileiro durante quatro dias de reuniões bilaterais, conferências sobre meio-ambiente e reuniões com a realeza saudita, como constava na agenda pública. Em 25 de outubro, dia do encerramento dos seus compromissos no país, Bolsonaro, que não esteve na viagem, teria se encontrado com o embaixador saudita Ali Abdullah Bahittam em Brasília.

