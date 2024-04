A- A+

ELEIÇÕES Bolsonaro lança ex-ministro à prefeitura de João Pessoa e passa por 'climão' com partido Novo Marcelo Queiroga teve seu nome chancelado nesta sexta-feira; anúncio ocorreu com foto da "Chapa Quero Quero"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por um climão na última sexta-feira quando esteve em João Pessoa, capital da Paraíba, para lançar o seu ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, à prefeitura do município. O anúncio de Queiroga foi formalizado com uma foto em que aparecia junto ao seu possível vice, o pastor filiado ao Partido Novo Sergio Queiroz, e os dizeres "chapa Quero Quero", em alusão a fonética dos nomes dos políticos. Queiroz, contudo, pediu mais tempo para definir sobre a composição.

Neste contexto, Queiroga foi lançado sem anunciar quem irá ocupar a vice-prefeitura, caso seja eleito. No evento, Bolsonaro discursou e chamou seu ex-ministro de "amigo".

"Estamos hoje aqui para um evento da pré-candidatura não do ministro, não do médico, mas do meu amigo Queiroga" disse Bolsonaro, sem mencionar o nome do possível vice em seu discurso quando cumprimentou os políticos presentes.

Logo após a solenidade, Sergio Queiroz gravou um vídeo em que afirmava que ainda precisava de mais tempo para definir de qual forma participará do pleito na capital paraibana:

"Nós adiamos o anúncio de como o Novo vai participar dessa próxima campanha eleitoral. Adiamos para que possamos nos reunir e tomar uma decisão final com a diretoria do Novo. Vamos ter que aguardar um pouquinho" declarou o pastor.

Em nota, sua sigla respaldou o posicionamento. "Ainda não foi definida como será a participação do NOVO30 no pleito majoritário de 2024 na cidade de João Pessoa", diz trecho.

O Partido Liberal, por sua vez, emitiu um posicionamento se desculpando com Queiroz pelo mesmo não ter tido a oportunidade de discursar no evento. O partido atribuiu o erro ao cerimonial.

"Durante o evento, foi dada a palavra à representante do Novo, Cristina Heim, que falou em nome da legenda. Mas por um grave equívoco do cerimonial, a fala do Dr. Sérgio Queiroz não ocorreu. O PL se desculpa por esse acontecimento, e reitera o respeito e a consideração a todos os representantes do Novo na Paraíba", diz o PL.

