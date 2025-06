A- A+

BRASÍLIA Bolsonaro leva a depoimento no STF roteiro de vídeos com menção a Dino, Rodrigo Maia e Ciro Nogueira Vídeos trariam críticas já proferidas por rivais de Bolsonaro à urna eletrônica

O ex-presidente Jair Bolsonaro levou ao Supremo Tribunal Federal ( STF) anotações com um roteiro que pretende usar em seu interrogatório na ação penal na qual é réu por tentativa de golpe. O papel traz uma uma lista de vídeos que a defesa quer apresentar durante a fala do ex-presidente.

Intitulada "Sequência de Vídeos", na lista é possível ler, por exemplo, a descrição de imagens em que o hoje ministro do STF Flávio Dino "acusa fraude no sistema eleitoral" em eleições para governador do Maranhão. Em outra, lê-se que Dino "critica as urnas eletrônicas". O ministro, que foi governador do Maranhão, proferiu críticas ao sistema eletrônico de votação entre 2009 e 2013.

Em outra, o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia celebraria aprovação do voto impresso.

Por fim, é possível ler a descrição "vão é sentir saudades", em alusão ao primeiro pronunciamento de Jair Bolsonaro a jornalistas após a derrota às urnas, em 1 de novembro de 2022. Ali, é possível ler também o nome do senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Também aparecem nas imagens os dizeres "coletiva de imprensa...manifestações" e "2022 - pronunciamento...que vai iniciar transição".

Jair Bolsonaro, por sua vez, lê um papel com anotações manuscritas com datas. Nele, é possível ler as datas de 1º, 2 e 12 de novembro e o nome de Mauro Cid.

