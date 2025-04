Bolsonaro lidera protesto em São Paulo após ser acusado por suposta tentativa de golpe

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro liderará, neste domingo (6), uma manifestação em São Paulo, a primeira desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) o tornou réu sob a acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado.

O líder da extrema direita comandará o protesto para pedir anistia aos condenados pela invasão às sedes dos Três Poderes em Brasília em janeiro de 2023, logo após terminar seu mandato e deixar o país.

Manifestação pede anistia a presos por causa do 8 de janeiro | Foto: Miguel Schincariol/AFP

O próprio ex-mandatário (2019-2022) também será julgado por supostamente liderar uma organização criminosa que buscava impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para quem perdeu as eleições de outubro de 2022.

De acordo com os ministros, Bolsonaro buscou o apoio das Forças Armadas para impedir a posse de Lula.

Ele pode pegar até 40 anos de prisão se for considerado culpado, embora afirme ser inocente e vítima de uma "perseguição".

"A presença do povo na Paulista será um termômetro para a anistia", disse ele à rádio AuriVerde Brasil, pró-Bolsonarismo, nesta semana.

O ex-presidente pede ao Congresso que aprove uma lei de anistia para os condenados pela invasão e destruição das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, poucos dias após a posse de Lula. Naquele momento, Bolsonaro estava nos Estados Unidos.

O STF condenou mais de 500 pessoas pelo levante, a maioria delas por crimes graves, como tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de direito.

Até o momento, o bolsonarismo não tem apoio parlamentar suficiente para aprovar uma anistia.

A manifestação em São Paulo servirá como uma medida da força política de Bolsonaro, que está inabilitado politicamente até 2030 por ter questionado a confiabilidade do sistema eleitoral sem provas.

Apesar disso, Jair Bolsonaro, de 70 anos, insiste que quer ser candidato nas eleições presidenciais de 2026.

Em março, o ex-presidente liderou um comício pela anistia no Rio de Janeiro que atraiu cerca de 18.000 manifestantes, de acordo com estimativas do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo.

