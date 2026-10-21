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Política Entenda denúncia da PGR contra Bolsonaro e os crimes que motivaram sua condenação no STF Termo ganhou destaque nas buscas do Google após mobilização do deputado André Janones nas redes sociais

O aumento repentino nas buscas da internet pelo termo "Bolsonaro mandou matar Lula" decorreu de uma ação coordenada pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) em grupos de aplicativos de mensagem. A mobilização colocou novamente em evidência o plano "Punhal Verde e Amarelo", documento mapeado pela Polícia Federal no inquérito que apurou a tentativa de golpe de Estado após o pleito de 2022.

A investigação da Polícia Federal revelou que o plano foi elaborado pelo general da reserva Mário Fernandes e impresso no próprio Palácio do Planalto em novembro de 2022. A operação detalhava o monitoramento e estratégias para assassinar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com o uso de artefatos explosivos, armas de fogo de alto calibre e envenenamento. A ação não se concretizou por falta de adesão do alto comando do Exército.

Ao apresentar a denúncia ao STF em fevereiro de 2025, a Procuradoria-Geral da República (PGR) sustentou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha ciência das tratativas e concordou com o plano. Segundo o procurador-geral Paulo Gonet, o documento foi submetido ao então presidente, que anuiu com o teor do projeto. A defesa de Bolsonaro nega de forma perentória qualquer envolvimento do ex-mandatário na elaboração ou autorização de atos violentos.

Existe, porém, uma distinção central entre a narrativa da PGR e o desfecho judicial do caso. Jair Bolsonaro não foi condenado sob a tipificação de ordem direta para homicídio. Em setembro de 2025, a Primeira Turma do STF fixou a pena do ex-presidente em 27 anos e três meses de reclusão por liderar a tentativa de golpe de Estado, enquadrando-o em cinco crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

O processo também resultou na condenação de nove militares das Forças Especiais do Exército envolvidos na trama golpista. Atualmente, Bolsonaro cumpre pena em regime de prisão domiciliar humanitária, concedida pelo STF por razões de saúde. Em outubro de 2026, a defesa do ex-presidente protocolou um pedido de revisão criminal buscando anular a sentença sob a alegação de novos elementos probatórios no processo.

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