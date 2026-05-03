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saúde Bolsonaro mantém 'boa evolução clínica' após cirurgia no ombro, diz boletim médico Ex-presidente passou por procedimento na última sexta-feira que durou cerca de cinco horas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mantém boa evolução clínica após a cirurgia no ombro direito, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star neste domingo. O procedimento foi realizado na sexta e durou cerca de cinco horas, incluindo o pré-operatório. Ele ocorreu sem intercorrências.

De acordo com o informe do hospital, Bolsonaro segue internado após ser submetido ao procedimento de reparo artroscópico do manguito rotador. Os médicos disseram, no comunicado, que o ex-presidente mantém boa evolução clínica e com bom controle da dor.

“O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado após ser submetido a cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita. Mantém boa evolução clínica e com bom controle da dor. Segue internado em apartamento para analgesia, medidas de prevenção de trombose e para reabilitação motora e funcional”, diz a nota.

Ela é assinada pelos médicos Alexandre Firmino Paniago, Claudio Birolini, Leandro Echenique, Brasil Caiado e Allisson B. Barcelos Borges. Segundo Paniago, ortopedista responsável pelo procedimento, a princípio, a alta está prevista para esta segunda-feira.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o fim de março, após ter sido internado anteriormente para tratar uma broncopneumonia. A cirurgia no ombro foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal ( STF) após pedido da defesa, que apontou lesões e dores persistentes decorrentes de uma queda.

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