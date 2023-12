Bolsonaro, Michelle e governadores: saiba quais políticos confirmaram presença na posse de Milei

A- A+

A comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com destino à posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, que ocorre no próximo domingo (10), terá cerca de 50 políticos. O ex-mandatário viaja ao país vizinho com governadores, familiares e congressistas.

Enquanto o entorno de Bolsonaro demonstra entusiasmo com a solenidade, a maioria dos aliados do governo federal não se manifesta sobre o assunto. No caso do presidente Lula (PT), o convite feito a Bolsonaro gerou desconforto e, ao que tudo indica, o chefe do Executivo não viajará ao país vizinho. No seu lugar, o chanceler Mauro Vieira deve representar o Brasil.

O ex-presidente levará integrantes de seu clã com ele nesta viagem. A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e a sua esposa, Heloísa Bolsonaro, estarão presentes. Até o momento, quatro governadores sinalizaram que estarão na solenidade: Cláudio Castro (Rio de Janeiro), Jorginho Mello (Santa Catarina), Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Ronaldo Caiado (Goiás). O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) também foi convidado, mas ainda não definiu se seguirá o exemplo dos demais chefes do Executivo.

Entre os congressistas, o Globo identificou 16 deputados estaduais, todos de São Paulo, 22 federais e oito senadores. O número, contudo, é incerto pois parte dos parlamentares ainda podem mudar os seus planos, apesar de terem confirmado a reportagem o planejamento.

Da tropa de choque bolsonarista no Congresso Nacional, destacam-se o ex-ministro Ciro Nogueira (PP-PI), Jorge Seif (PL-SC) e Bia Kicis (PL-DF). A viagem, no entanto, sofreu baixas. Pelo menos nove parlamentares que haviam confirmado presença na Argentina ficarão no Brasil para comparecer a uma manifestação contra a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

No caso dos integrantes da Assembleia Legislativa paulista (Alesp), o pedido de autorização para a viagem foi divulgado na edição do Diário Oficial do estado dessa segunda-feira (4). De acordo com o requerimento, a iniciativa contou com o apoio de 17 deputados estaduais e tem como intuito representar a Alesp na solenidade. Gilmaci Santos (Republicanos), contudo, informou ao GLOBO que apenas deu aval ao requerimento, o que não significa que irá participar da viagem.

Família Bolsonaro

Michelle Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro

Flávio Bolsonaro

Heloísa Bolsonaro

Governadores

Cláudio Castro (Rio de Janeiro)

Ronaldo Caiado (Goiás)

Jorginho Mello (Santa Catarina)

Tarcísio de Freitas (São Paulo)

Deputados estaduais de São Paulo

Tomé Abduch (Republicanos)

Edna Macedo (Republicanos)

Altair Moraes (Republicanos)

Paulo Mansur (PL)

Vitão do Cachorrão (Republicanos)

Rui Alves (Republicanos)

Milton Leite Filho (União Brasil)

Gil Diniz (PL)

Sebastião Santos (Republicanos)

Tenente Coimbra (PL)

Major Mecca (PL)

Conte Lopes (PL)

Caio França (PSB)

Carla Morando (PSDB)

Marcio Nakashima (PDT)

Lucas Bove (PL)

Deputados federais

Bia Kicis (PL-DF)

Junio Amaral (PL-MG)

Zé Trovão (PL-RS)

Evair de Melo (PP-ES)

Cabo Gilberto (PL-PB)

Mauricio Marcon (PL-RS)

Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Marcio Correa (MDB-GO)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Messias Donato (Republicanos-ES)

José Medeiros (PL-MT)

Osmar Terra ( MDB - RS)

Rodrigo Valadares (União-SE)

Daniela Reinehr (PL-SC)

Marcos Pollon (PL-MS)

Daniel Freitas (PL-SC)

Sanderson (PL-RS)

Capitão Alden (PL-BA)

Coronel Fernanda (PL-MT)

Hélio Lopes (PL-RJ)

Senadores

Ciro Nogueira (PP-PI)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Marcos Rogerio (PL-RO)

Marcio Bittar (União-AC)

Luiz Carlos Heinze (PP-RS)

Jorge Seif (PL-SC)

Jaime Bagattoli (PL-RO)

Wilder Moraes (PL-GO)

