Bolsonaro minimiza candidatura de Michelle e diz que não é ligada às questões político-partidárias

O ex-presidente Jair Bolsonaro minimizou a possibilidade da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se candidatar à Presidência da República.

Em entrevista a uma rádio de Buenos Aires, nesta sexta-feira, o ex-mandatário disse que o assunto ainda não está em discussão e que sua mulher não está envolvida em assuntos político-partidários. O político do PL está na Argentina para assistir a posse do recém-eleito presidente do país, o ultradireitista Javier Milei.

Bolsonaro conversou com jornalistas da Rádio Mitre. Ele estava acompanhado de um dos seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O entrevistador perguntou, em espanhol, se Michelle poderia ser lançada ao cargo de Presidente da República.

— Estou inelegível — respondeu Bolsonaro, achando que a pergunta era sobre sua própria candidatura.

Corrigido pelo filho, Bolsonaro falou a respeito da hipótese de Michelle concorrer na próxima eleição presidencial.

— Por enquanto não se discute esse assunto. Ela tem uma popularidade muito grande no Brasil, mas ela não é muito ligada às questões político-partidárias — afirmou o ex-presidente.

