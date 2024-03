Bolsonaro na embaixada da Hungria: passo a passo detalha como foi a estadia

A- A+

No dia 12 de fevereiro, quatro dias após ter seu passaporte confiscado pela Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou, durante a noite, à embaixada da Hungria no Brasil, onde passaria as duas noites seguintes, como revelou imagens de câmeras de segurança do local, em registros publicados pelo The New York Times.

Segundo a publicação, Bolsonaro foi recebido pelo embaixador, Miklós Halmai, e ficou no local acompanhado por seguranças. Alvo de diversas investigações criminais, o ex-presidente não poderia ser preso em uma embaixada estrangeira, porque o local está legalmente fora do alcance das autoridades nacionais.

Ainda de acordo com NYT, a estadia na embaixada sugere que o ex-presidente estava tentando se valer de sua amizade com o primeiro-ministro Viktor Orban, da Hungria, numa possível tentativa de escapar da justiça enquanto enfrenta investigações criminais no seu país. Abaixo, O GLOBO detalha o passo a passo da estadia de Bolsonaro na embaixada.

12/02/2024, segunda à noite

Chegada a Embaixada da Hungria: um carro preto com Jair Bolsonaro entra pelo portão da frente na embaixada da Hungria, em Brasília.

Recepção na Embaixada: Bolsonaro sai do veículo junto de dois homens que seriam seus seguranças e é recebido por Miklós Halmai, o embaixador da Hungria no Brasil

Roupa de cama e água: Nas duas horas seguintes, funcionários da embaixada fizeram várias viagens em direção a uma área de hóspedes do prédio onde havia dois apartamentos, levando itens para a estadia do ex-presidente. Primeiro, o staff da embaixada levou itens de roupa de cama, como lençóis e travesseiros.

Depois, outros itens, como água mineral. Isso sob a supervisão do embaixador. O vai e vem parou por volta das 23h40 do domingo.

13/02/2024, terça

Cafeteira pela manhã: Na manhã seguinte, após às 8h, dois homens que parecem integrar o staff da embaixada se aproximam da entrada da área de hóspedes.

Um deles entra e leva a cafeteira para a área de hóspedes onde Bolsonaro estaria hospedado.

Passeio, pizza e visita: No início da noite de segunda, Bolsonaro sai da área de hóspedes e passeia com um dos seus acompanhantes que parece ser um dos seus seguranças.

Bolsonaro vai até a área de estacionamento e retorna para a parte coberta. Depois um guarda voltou para a área de hóspedes com o que parecia ser uma pizza.

Às 20h38, esse mesmo guarda seria visto carregando uma sacola, acompanhado de outro homem.

O homem saiu 38 minutos depois, carregando o que parecia ser uma sacola. Quando o veículo partiu, um homem saiu da área de hospedes para acompanhar o carro indo embora.

13/02/2024, quarta

Os funcionários brasileiros da embaixada são contatados para ficarem em casa. No mesmo dia, às 16h14, Bolsonaro e seus supostos seguranças saem da área de hóspedes carregando duas mochilas e se dirigem diretamente para o carro.

O embaixador segue atrás, para próximo ao carro, observa a partida do ex-presidente e acena em despedida.

