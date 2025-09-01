Bolsonaro não comparecerá ao STF para fase final de seu julgamento

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não comparecerá ao Supremo Tribunal Federal (STF) durante a fase final do julgamento contra ele por golpismo, que começa nesta terça-feira (2) e se estenderá até 12 de setembro, informou à AFP um de seus advogados.

Bolsonaro, de 70 anos e que se encontra em prisão domiciliar, deverá ser declarado inocente ou culpado de ter conspirado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após as eleições de 2022.

Questionado sobre se o ex-presidente estaria presente na sala durante essa fase, seu advogado Celso Vilardi respondeu: "Ele não irá".

