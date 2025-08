Bolsonaro não pediu para postar vídeo, não tinha intenção de burlar cautelar, diz Flávio

A- A+

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira (5) que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro "não pediu" para ele postar um dos vídeos que foram citados na decisão em que foi decretada a prisão domiciliar do ex-chefe do Executivo.

"Não tinha intenção de burlar cautelar", disse o parlamentar sobre seu pai.

"Quem fez fui eu", completou o parlamentar, sustentando ainda que não havia como "obrigar" Bolsonaro a ter controle das redes de terceiros.

Após coletiva convocada pela oposição em razão da prisão domiciliar de Bolsonaro, o "filho 01" do ex-presidente afirmou que apagou o vídeo em que o pai se referia a manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio, no domingo (3), a pedido de advogados.

Segundo o senador, os representantes de seu pai ligaram e questionaram se não seria o caso de apagar o vídeo. "Disseram que estavam na dúvida", sustentou.

O parlamentar ainda indicou que os advogados de Bolsonaro vão pedir a Moraes para que médicos visitem o ex-presidente.

