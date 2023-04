Bolsonaro nega à PF ter visto íntegra de vídeo com ataques ao sistema eleitoral que ele compartilhou

A- A+

Em depoimento à Polícia Federal (PF), o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que não assistiu à íntegra do vídeo compartilhado por ele, que acusava, sem provas, a realização de uma fraude nas eleições de 2022. Bolsonaro disse que publicou o vídeo sem querer, ao tentar mandá-lo para si mesmo.

"Que, indagado a respeito de sua opinião sobre o processo eleitoral, afirma que, ao postar o vídeo, não havia o assistido em sua integralidade e, em momento algum, emitiu juízo de valor sobre ele", diz a transcrição da oitiva.

Bolsonaro está sendo investigado por ter compartilhado, dois dias após os atos golpistas do 8 de janeiro, um vídeo que afirmava que a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi fraudada por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Veja também

brasília Silvio Almeida recusa réplica de feto em comissão no Senado: "Exploração inaceitável"