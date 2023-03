A- A+

brasil Bolsonaro nega candidatura de Michelle: "Não tem vivência" Ex-presidente participa de evento fechado na sede do PL, seu partido, após retorno de temporada nos Estados Unidos

Em primeiro discurso após desembarcar no aeroporto de Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que sua mulher Michelle Bolsonaro não será candidata à Presidência nas eleições de 2026. Ao justificar a decisão da ex-primeira-dama, ele alegou que ela não tem esse interesse e nem "vivência política".

"Ela falou que não quer assumir o Executivo, até porque não tem a vivência. Tem que ter algo mais. Eu tive dificuldade para ser presidente, mesmo com anos de Congresso. A Michelle tá fora disso, ela não deseja. Temos uma filha de 12 anos. Agora, ela quer colaborar. Ela fez um trabalho excecional, se dedicou às pessoas com deficiências" falou em uma recepção fechada organizada pelo PL, na sede do partido.

O político ainda afirmou que, caso a decisão da esposa mude, "não irá proibi-la".

"Não vou proibi-la, ela vai conversar comigo. Mas ela não tem esse interesse. (....) Com todo respeito, a senhora Michelle Bolsonaro não tem vivência política" reforçou. Posteriormente, não respondeu se ela seria uma boa presidente.

Também no encontro, o ex-presidente também negou a possibilidade de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) possa a vir candidato ao Executivo e afirmou que o aconselha a ficar "mais no Legislativo".

Michelle candidata?

Esta não foi a primeira vez que o ex-presidente negou a possibilidade de Michelle ser candidata. Em evento neste mês em Orlando, Bolsonaro elogiou a habilidade retórica da companheira, mas disse que a ex-primeira-dama "não é candidata ao Executivo".

Em fevereiro, Michelle usou as redes sociais para negar qualquer intenção de vir candidata nas próximas eleições. Em um recado direcionado ao que ela chamou de "oposição", a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro garantiu que não pretende disputar cargos eletivos.

"Oposição, fiquem tranquilos. Eu não tenho nenhuma intenção de vir candidata a nenhum cargo eletivo", publicou.

