OPERAÇÃO DA PF Com tornozeleira eletrônica, Bolsonaro nega risco de fuga do Brasil: "Objetivo é suprema humilhação"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feir (18)a, após colocar tornozeleira eletrônica, que não pretende fugir e disse que o dinheiro apreendido em sua casa foi declarado à Receita Federal. A determinação foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).



O presidente se disse "humilhado" por colocar tornozeleira eletrônica.

— Me sinto humilhado, isso é humilhação — afirmou.

Foram apreendidos US$ 14 mil e R$ 8 mil na sua casa, assim como um pen drive no banheiro.

— Nunca pensei em sair do Brasil — afirmou. — No meu entender, o objetivo é uma suprema humilhação.

Apesar de negar tentativa de deixar do país, ele disse que "sair do Brasil é a coisa mais fácil".

— A suspeita é um exagero. Sou um ex-presidente, tenho 70 anos — disse.

Sobre o pen drive, disse não ter a "menor ideia".

— Eu sempre guardei dólar em casa, tem lá o recibo do Banco do Brasil — acrescentou.

Bolsonaro também está proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, e de se aproximar de embaixadas, e não pode utilizar redes sociais.

As medidas foram tomadas por Moraes após representação da Polícia Federal (PF), que teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A motivação para a representação da PF deriva das suspeitas de cometimento dos crimes de coação no curso do processo, obstrução à Justiça e ataque à soberania nacional. Os investigadores também identificaram o risco de fuga do país. Nesta manhã, foram apreendidos ao menos US$ 10 mil na residência de Bolsonaro, em Brasília. O dinheiro ainda está sendo contado.

