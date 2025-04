Bolsonaro no segundo podcast, nesta quarta-feira (9), "Direto de Brasília"

A- A+

Três dias após liderar na Avenida Paulista, em São Paulo, mais uma expressiva manifestação pela anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participa, hoje, do meu segundo podcast “Direto de Brasília”, em parceria com a Folha de Pernambuco. A entrevista vai ao ar das 18 às 19 horas, no mesmo horário do Frente a Frente, programa que ancoro pela Rede Nordeste de Rádio.

Da mesma forma da estreia, na semana passada, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), será transmitido pelo Youtube da Folha de Pernambuco e o do blog, incluindo outras redes sociais, como o Instagram deste blog. Se integram ainda na transmissão a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, incluindo a Mais-TV, a TV Gazeta News, em Alagoas, e a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras.

Bolsonaro virou réu no Supremo Tribunal Federal no processo julgado pela Primeira Turma daquela corte, há dez dias, sob acusação de tentativa de golpe de Estado em 2022. O julgamento final caberá também à Primeira Turma, da qual fazem parte os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin.

Relator do processo, Alexandre de Moraes disse, na última segunda-feira, em entrevista à revista americana New Yorker, que não vê “a menor possibilidade” de Bolsonaro reverter sua inelegibilidade antes de 2030, em processo que o ex-presidente recorreu ao próprio STF e aguarda julgamento. Ele teve seus direitos políticos cassados por oito anos por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação.

Tudo por causa de um encontro com embaixadores estrangeiros no qual levantou suspeita sobre o resultado das eleições e do voto eletrônico. Quatro meses depois, foi igualmente condenado por abuso de poder político e econômico nas cerimônias que marcaram as comemorações do 7 de Setembro de 2022.

“É possível que Bolsonaro seja absolvido no processo criminal, porque o julgamento está apenas começando, mas ele tem duas condenações no TSE nas quais ficou inelegível. Então, não há possibilidade do seu retorno, porque ambos os casos já foram apelados e agora estão no STF. Somente o STF poderia revertê-los, e não vejo a menor possibilidade de isso acontecer”, disse Moraes.

