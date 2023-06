A- A+

julgamento Bolsonaro no TSE: ex-presidente diz que assessores vão avisá-lo sobre resultado do julgamento Ao tratar sobre o julgamento, ele voltou a questionar a ação que em análise pela Corte Eleitoral

Momentos antes do início do julgamento que pode o tornar inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro embarcou para o Rio de Janeiro, onde disse que cumprirá uma "agenda ampla". Segundo ele, assessores vão o avisar sobre os votos de ministros e que não pode ficar "o tempo todo na frente da TV".

Ao tratar sobre o julgamento, ele voltou a questionar a ação que em análise pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"O que eu errei numa reunião de embaixadores, meu deus do céu? Sempre joguei dentro das quatro linhas (da Constituição)" afirmou ele em rápida conversa com jornalistas.

O TSE retoma nesta quinta-feira (29) julgamento de ação em que Bolsonaro é acusado de abuso de poder político por desacreditar o sistema eleitoral durante a campanha do ano passado.

Bolsonaro negou ter conversado com o ministros do TSE nos últimos dias, inclusive com Nunes Marques, o único indicado por ele entre os atuais ocupantes da Corte Eleitoral.

"Não conversei, o que é natural conversar. Eu tenho certeza de que ele (Nunes Marques) será isento e fará o possível para mostrar que eu não tenho culpa, não cometi nenhum crime reunindo com os embaixadores" disse ele.

