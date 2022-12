A- A+

forças armadas Bolsonaro nomeia novos comandantes da Aeronáutica e Marinha, escolhidos por Lula Entre as três Forças, apenas a Aeronáutica deverá ter a posse do novo comandante após chegada de Lula ao governo

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta sexta-feira (30) a nomeação dos novos comandantes da Aeronáutica e da Marinha, escolhidos pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Na Marinha, assumirá o almirante Marcos Sampaio Olsen, enquanto na Aeronáutica o comando será de Marcelo Kanitz Damasceno.

Bolsonaro já tinha assinado a mudança no Exército, onde assumirá o general Júlio César de Arruda. Ele já assumirá interinamente o comando neste dia 30.

A troca do comando foi motivo de divergência nas Forças porque existia a expectativa de que as três trocas ocorressem antes da posse de Lula. O novo comandante da Aeronáutica, entretanto, só deverá assumir após a posse. Na Aeronáutica, Marcelo Damasceno deverá ocupar o cargo a partir de sábado.

Lula havia definido os nomes para as três Forças em 8 de dezembro, logo após escolher Múcio como futuro ministro. Os novos comandantes das Forças Armadas vão substituir o almirante Almir Garnier Santos (Marinha); o brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior (FAB) e o general Marcos Antonio Freire Gomes (Exército). Eles tomaram posse em abril de 2021, depois que os antecessores rejeitaram maior alinhamento político ao presidente Jair Bolsonaro e deixaram os cargos.

A indicação dos nomes que vão compor a Defesa é considerada estratégica para o presidente eleito, diante da politização das Forças Armadas. Tradicionalmente, a passagem de comando no caso de mudança de governo costuma ocorrer em janeiro, mas houve um movimento dos atuais comandantes indicados por Jair Bolsonaro para deixarem os cargos antes do fim do governo, num gesto interpretado nos bastidores como uma recusa a não serem comandados pelo presidente eleito.

