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Segundo Turno "Bolsonaro nunca mais": milhares vão às ruas antes do segundo turno eleitoral No Rio de Janeiro, manifestantes foram às ruas em apoio a Lula, candidato à reeleição para a Presidência da República

Milhares de pessoas participaram, nesta quarta-feira (7), de uma manifestação estudantil no Rio de Janeiro para protestar contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato favorito no segundo turno das eleições presidenciais.

Sob os lemas "Bolsonaro Nunca Mais" e "Não ao pai, não ao filho", jovens e idosos se uniram na marcha, depois que o senador, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), terminou em primeiro lugar no primeiro turno das eleições no domingo passado.

Flávio Bolsonaro enfrentará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, em 25 de outubro.

"Estou aqui porque acredito na democracia, porque estou assustada", disse Alice Carneiro, de 25 anos, administradora de navegação que chorava com medo de que uma vitória de Flávio prejudique sua esposa, que é transexual.

Os manifestantes criticaram o governo de Jair Bolsonaro, lembrado por sua gestão da pandemia de covid-19, que minimizou como uma "gripezinha", na qual morreram mais de 700.000 pessoas no Brasil.

"Eu lembro de minha família correndo risco de vida na pandemia (...) Eu lembro da negação da vacina", disse Carneiro.

Em meio ao som de tambores e fogos de artifício, os manifestantes agitaram bandeiras com o lema "Fora Bolsonaro", enquanto outros expressavam preocupação com os planos de Flávio Bolsonaro de anistiar seu pai, que cumpre pena de 27 anos de prisão domiciliar por tentar um golpe de Estado após perder as eleições para Lula em 2022.

"Ditadura nunca mais", dizia um cartaz.

"Eu acho muito, muito triste essa ascensão da extrema-direita e a ascensão do bolsonarismo no Brasil", disse Emmanuel Araujo, estudante de 19 anos, que se prepara para fazer o ENEM.

"A maioria das pessoas que está votando no Bolsonaro não é porque acredita nas propostas dele. É uma política anti-petismo, anti-Lula, é um ódio, um rancor contra governos anteriores", disse, em alusão ao Partido dos Trabalhadores de Lula.

"O Lula nao seria meu candidato favorito mas, no meio dessa barbárie, a gente tem que escolher entre aquele de quem a gente pode continuar reclamando e quem possivelmente vai tirar o nosso direito de fala", afirmou.

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