Bolsonaro pagou R$ 109 mil em restaurante simples de Roraima

A divulgação, nesta quinta-feira (12), dos gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o cartão corporativo continua gerando questionamentos. Entre os R$ 27,6 milhões gastos, chama a atenção um de R$ 109.266,00 no singelo restaurante Sabor de Casa, no centro de Boa Vista, em Roraima, em um único dia, 26 de outubro de 2021.

Segundo o colunista do UOL Thiago Herdy, essa foi a maior despesa única com alimentação registrada em um cartão da presidência nos quatro anos de mandato de Bolsonaro. O Sabor de Casa é um restaurante que oferece marmita nas versões econômica (R$ 17,00) e tradicional (R$ 23,00).

O carro chefe da casa, como apurou o colunista, é o frango assado com farofa e baião, que serve pelo menos três pessoas e custa R$ 50.

Com o valor pago pela presidência da República no estabelecimento, teria sido possível comprar 6,4 mil marmitas econômicas. Ou então 4,7 mil marmitas tradicionais. Ou, ainda, 2,1 mil encomendas do frango assado com farofa e baião.

Herdy lembra que, em 26 de outubro de 2021, Bolsonaro desembarcou na cidade por volta de 9h40, visitou um abrigo para imigrantes venezuelanos, participou de um encontro com indígenas, almoçou com o comando do Exército na região e participou de um culto de comemoração pelo aniversário da Igreja Assembleia de Deus. Ele voltou a Brasília no fim da tarde.

Em entrevista ao UOL, a dona do restaurante Sabor de Casa, Roberta Rizzo, confirmou a compra realizada pela equipe de Bolsonaro. "Eles solicitaram almoço e uns kits de lanche para atender à equipe de segurança. Era um kit bem completo, com pão, queijo, presunto, fruta, água e biscoito", disse.

Ao ser perguntada se o valor da despesa divulgada pelo governo poderia estar errado, por conta de algum erro do sistema de cartão corporativo, Roberta disse não estranhar o valor.

A reportagem perguntou, então, como kits de lanche e almoço entregues no dia de uma visita do presidente à cidade puderam custar R$ 109,2 mil. "Não lembro exatamente a quantidade, mas foi um serviço que entregamos direitinho e que seguiu o padrão de preços da cidade", afirmou.

Ela pediu que ao UOL entrasse em contato novamente no meio da manhã desta quinta-feira para detalhar melhor os itens entregues na compra feita com o cartão corporativo por Bolsonaro. Depois disso, não atendeu mais às ligações.

