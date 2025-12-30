A- A+

EX-PRESIDENTE Bolsonaro passa por novo procedimento para conter soluços e deve fazer endoscopia nesta quarta Ex-presidente deve passar o réveillon no hospital

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou na tarde desta terça-feira por um terceiro procedimento para tentar controlar uma crise de soluços. Na segunda-feira, Bolsonaro já havia passado pela mesma intervenção. Bolsonaro ainda deverá fazer uma endoscopia digestiva alta nesta quarta-feira, véspera de ano novo.

De acordo com a equipe médica, ele deverá passar o réveillon no hospital.

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado no Hospital DF Star, em cuidados pós-operatórios de herniorrafia inguinal bilateral, por via convencional. Apresentou novos episódios de soluços, sendo submetido a uma complementação do bloqueio anestésico dos nervos frênicos bilaterais. Deverá ser submetido a endoscopia digestiva alta, amanhã (31), para avaliação do refluxo gastroesofágico. Segue em fisioterapia respiratória, terapia de CPAP noturno e medidas preventivas para trombose", diz nota divulgada pela equipe médica que o acompanha.

Mais cedo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, haviam dito que a crise de soluços havia voltado.

O ex-presidente foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no caso da trama golpista. Ele cumpre a sentença em regime fechado na superintendência da Polícia Federal em Brasília.

A internação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após perícia da Polícia Federal indicar a necessidade da intervenção médica.

Essa é a terceira vez que o ex-presidente vai ao centro cirúrgico desde que foi internado, na última quarta-feira, para tratar uma hérnia inguinal bilateral. Ele permanece internado no Hospital DF Star.

Ontem, ele passou por uma intervenção que consistiu em um bloqueio anestésico do nervo frênico no lado esquerdo. No último sábado, ele realizou o mesmo tratamento no lado direito.

Não há ainda previsão de quando o ex-presidente vai sair do hospital, mas o cirurgião Cláudio Birolini declarou nessa segunda-feira que ele não deve sair antes do réveillon.

– A gente está trabalhando com a hipótese de, se não houver novas intercorrências, novos problemas, que ele fique aqui até o dia 1º, até quinta-feira.

Birolini também disse que Bolsonaro tem passado por episódios de apneia de sono.

– Na noite passada ele refez aquele exame de polissonografia, para estudo de apneia do sono, e o exame realmente mostrou que ele tem uma apneia de sono severa, ele tem praticamente 50 episódios de apneia de sono por hora. O que mostra a necessidade de uma melhora no padrão de sono. Possivelmente ele deve ficar esses próximos dias com algum equipamento para atender essa situação.

Por sua vez, o cardiologista Brasil Caiado relatou que o ex-presidente teve episódios de hipertensão arterial.

— No sábado à tarde ele começou a responder de forma diferente. O ex-presidente já é um portador de hipertensão arterial, já está medicado e controlada essa tensão, mas no sábado ele apresentou um pico hipertensivo. Nós dobramos a dose de medicamento e adequou domingo de manhã. Durante o procedimento e imediatamente após, ele teve novamente uma crise hipertensiva e nós tivemos que usar medicamento na veia.

