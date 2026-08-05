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justiça Bolsonaro pede a Moraes autorização para receber Flávio, Carlos e Jair Renan no dia dos pais Defesa afirma que visita tem caráter "estritamente humanitário e familiar" e solicita autorização excepcional para encontro no próximo domingo

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que ele receba os filhos Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro no próximo domingo, dia 9, em razão das comemorações do dia dos pais.

O requerimento foi protocolado nesta quarta-feira e solicita que a visita seja autorizada em caráter "absolutamente excepcional".

Os advogados afirmam que o pedido tem caráter "estritamente humanitário e familiar" e sustentam que o encontro busca preservar os vínculos entre pai e filhos, sem comprometer o cumprimento das medidas impostas ao ex-presidente. A defesa pede que Moraes autorize a visita exclusivamente na tarde de domingo, pelo período e nas condições que o ministro considerar adequados.

Na petição, a defesa argumenta que a celebração do Dia dos Pais representa "data singular do calendário brasileiro" e que permitir o encontro, ainda que por breve período, atende à dimensão humanitária da execução penal.

Os advogados ressaltam que a visita não teria impacto sobre as cautelares e demais restrições impostas ao ex-presidente.

"Trata-se de data singular do calendário brasileiro, cuja celebração, ainda que por breve período e nas condições que Vossa Excelência entender cabíveis, permite preservar os vínculos familiares e importante dimensão da convivência entre pai e filhos, sem qualquer comprometimento do regular cumprimento da pena ou das cautelares impostas, em consonância com a dimensão humanitária que orienta a execução pena", dizem os advogados.

Agora, caberá a Moraes analisar o pedido e decidir se autoriza, de forma excepcional, a visita dos três filhos de Bolsonaro no próximo domingo. O ministro do STF determinou, em decisão do dia 13 de julho, a suspensão por 90 dias das visitas de Flávio ao pai.

A medida foi tomada depois que o senador leu, em uma transmissão pela internet, uma carta escrita pelo ex-presidente e divulgada nas redes sociais.

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