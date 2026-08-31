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Brasil Bolsonaro pede a Moraes autorização para receber sogros e cunhadas durante ausência de Michelle Esposa de ex-presidente vai disputar uma vaga de senadora pelo Distrito Federal

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta segunda-feira ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que sogros e cunhadas possam permanecer em sua residência nos períodos em que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que é candidata ao Senado pelo PL, estiver ausente.



O pedido foi apresentado no âmbito da execução penal de Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Os advogados solicitam que quatro familiares sejam autorizados a permanecer na casa: os sogros do ex-presidente, Vicente de Paulo Reinaldo e Maisa Torres Antunes, e suas cunhadas Geovanna Kathleen Ferreira Lima e Suyane Lanuze Ferreira Lima.



Segundo a defesa, a medida busca garantir que Bolsonaro tenha a presença de familiares próximos em casa quando Michelle, que está em campanha ao Senado pelo Distrito Federal, não estiver no local.



“A medida tem por finalidade assegurar a presença de familiares próximos na residência durante os períodos de ausência da esposa do Peticionário, sem prejuízo da observância das condições de fiscalização e das demais medidas cautelares vigentes”, afirmam os advogados.



A defesa pede que a permanência dos familiares seja autorizada apenas durante os períodos de ausência de Michelle e afirma que deverão ser mantidas as demais condições impostas pela Justiça. O pedido foi apresentado nesta segunda-feira e ainda será analisado por Moraes.

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