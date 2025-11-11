A- A+

Justiça Bolsonaro pede a Moraes autorização para visita de Tarcísio em "data mais breve possível" Segundo os advogados de Bolsonaro, o encontro será ajustado oportunamente e não tratará de questões judiciais, mas sim de assuntos pessoais e político-institucionais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para receber o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em sua residência no Jardim Botânico, em Brasília.

A defesa afirma que a visita deve ocorrer "na data mais breve possível" e tem como objetivo um "diálogo direto" entre as duas lideranças.

Segundo os advogados de Bolsonaro, o encontro será ajustado oportunamente e não tratará de questões judiciais, mas sim de assuntos pessoais e político-institucionais. O ex-presidente está em prisão domiciliar desde agosto.

Tarcísio, considerado um dos principais aliados do ex-presidente e possível candidato à presidência em 2026, já havia solicitado autorização para visitar Bolsonaro anteriormente. Moraes, no entanto, impôs regras para encontros com políticos: comunicação prévia, fiscalização e proibição do uso de celulares durante a reunião.

A primeira visita de Tarcísio a Bolsonaro durante a prisão domiciliar ocorreu em setembro, em um encontro que foi acompanhado também pelo filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro.

Em setembro, o ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Veja também