A- A+

Supremo Tribunal Federal Bolsonaro pede a Nunes Marques que suspenda sua prisão até STF julgar revisão de ação por golpe Em documento endereçado ao relator da revisão criminal, a defesa do ex-presidente pede a suspensão imediata da execução da pena de 27 anos de três meses imposta ao ex-chefe do Executivo

Às vésperas do primeiro turno das eleições 2026, o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Kassio Nunes Marques que suspenda sua prisão. Conforme a solicitação, a medida valeria até que o Supremo Tribunal Federal analise o pedido de revisão criminal da ação penal na qual o ex-chefe do Executivo foi condenado por golpe de Estado.

A defesa de Bolsonaro pede a suspensão imediata da execução da pena de 27 anos de três meses imposta ao ex-chefe do Executivo. Os advogados argumentam que a continuidade da prisão durante a tramitação da revisão "pode produzir dano irreparável", porque Bolsonaro tem 71 anos e está submetido à "restrição máxima à liberdade". Atualmente, o ex-presidente cumpre pena em sua casa.



O documento endereçado ao relator da revisão criminal reitera as alegações usadas por Bolsonaro para contestar sua condenação. O principal argumento é o de que o caso do ex-presidente não deveria ter sido julgado pela Primeira Turma do STF - que analisou as ações relacionadas ao 8 de janeiro - mas sim pelo Plenário da Corte máxima.

"A execução da pena deve ser suspensa porque há plausibilidade qualificada de que a condenação tenha sido proferida por órgão absolutamente incompetente no âmbito interno do Supremo Tribunal Federal. A Primeira Turma julgou e condenou ex-Presidente da República por fatos imputados como praticados no cargo e em razão das funções presidenciais, embora o art. 5º, inciso I, do Regimento Interno desta Corte reserve ao Plenário o processamento e julgamento, nos crimes comuns, do Presidente da República", registra o pedido.





Os advogados apearam a Nunes Marques sob o argumento de que o ministro já concedeu, em outros dois casos, decisões liminares - urgentes - suspendendo efeitos de condenações definitivas. As ordens, no entanto, acabaram derrubadas pelo Plenário do STF.

Veja também