EX-PRESIDENTE Bolsonaro pede ao STF autorização para celebrar aniversário da filha em casa Solicitação de advogados foi feita ao ministro Alexandre de Moraes

Cumprindo prisão domiciliar desde agosto, o ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para realizar uma comemoração pelos 15 anos de sua filha, Laura Bolsonaro, em sua residência, no próximo sábado.

A petição enviada pela defesa ao STF pede que amigos da adolescente e da família possam entrar na casa para participar do evento. Entre os convidados estão a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e integrantes de um grupo de oração que já têm permissão para frequentar o local.

Os advogados também pedem que o maquiador Pablo Agustin, próximo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, possa se hospedar na residência entre os dias 17 e 19 de outubro.

Segundo a defesa, trata-se de um encontro de caráter estritamente pessoal e familiar, sem qualquer conotação política ou pública.

“Trata-se, assim, de um almoço de cunho familiar, sem qualquer conotação pública ou política, restrito ao círculo pessoal da família do peticionante”, diz o documento.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por decisão de Moraes, no âmbito das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado.

