A- A+

SOLICITAÇÃO Bolsonaro pede ao STF autorização para receber Valdemar na Papudinha Preso, Jair Bolsonaro pode receber visitas de advogados e familiares; demais pessoas de autorização específica do STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para receber a visita do presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, na Papudinha, em Brasília.

O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes nesta terça-feira, 27, e ainda aguarda análise.



Além de Valdemar, a defesa de Bolsonaro solicitou autorização para visitas dos senadores Wilder Morais (PL-GO) e Magno Malta (PL-ES), dos deputados federais Hélio Lopes (PL-RJ) e Cabo Gilberto Silva (PL-PB), líder da oposição na Câmara, além de Luiz Antônio Nabhan Garcia, ex-secretário de Assuntos Fundiários do governo Bolsonaro.





O pedido ocorre após episódios recentes envolvendo tentativas de visita ao ex-presidente. Na semana passada, o senador Magno Malta tentou encontrá-lo sem autorização do STF, mas foi impedido de entrar no complexo prisional e deixou o local.

No mesmo período, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chegou a ter uma visita autorizada por Moraes, mas acabou cancelando o compromisso. A ida do governador ao presídio está agora prevista para esta quinta-feira, 29.



Antes disso, Bolsonaro deve receber, nesta quarta-feira, 28, o ministro do Tribunal de Contas da União Jorge Oliveira e o senador Rogério Marinho (PL-RN).



As visitas ocorrem após Bolsonaro confirmar, no Natal, por meio de carta, apoio à pré-candidatura do filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), à Presidência da República.



Bolsonaro está preso após condenação a 27 anos e três meses de prisão, em regime fechado, por tentativa de golpe de Estado. Por decisão judicial, ele pode receber visitas de advogados e familiares.

O ministro Alexandre de Moraes já autorizou encontros com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e com os filhos Carlos Bolsonaro (PL-SC), Flávio Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) e Laura Firmo Bolsonaro, além da enteada Leticia Marianna Firmo da Silva.

Outros visitantes precisam de autorização específica do STF.

Veja também