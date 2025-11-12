A- A+

VISITA Bolsonaro pede ao STF encontro com Claudio Castro "o mais breve possível" Ex-presidente está em prisão domiciliar desde agosto e todas as suas visitas precisam ser autorizadas por Moraes

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorize uma visita do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

No pedido, apresentado por seus advogados, Bolsonaro afirma que o encontro deve ocorrer "o mais breve possível", em data a ser definida, para permitir um diálogo direto entre os dois.

"O pedido tem por finalidade permitir encontro pessoal específico, a ser realizado em data oportunamente ajustada, preferencialmente na data mais breve possível, em razão da necessidade de diálogo direto com o Peticionante", dizem os defensores de Bolsonaro.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde agosto e todas as suas visitas precisam ser autorizadas por Moraes, a quem cabe também definir a data da visita.

Claudio Castro é do mesmo partido que Bolsonaro, o PL, e orbita em torno do clã familiar do ex-presidente, apesar de não integrar o núcleo duro.

ffNo final de outubro, o governador foi o responsável por deflagrar uma megaoperação policial contra o Comando Vermelho em comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro, resultando em 121 mortos. De acordo com o Ministério Público do Rio, os alvos eram lideranças que vinham expandindo o território da facção e abrigavam criminosos de outros estados.

