Justiça Bolsonaro pede ao STF para receber Valdemar toda semana Ex-presidente também quer visitas constantes de Rogério Marinho

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para receber, toda semana, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN).

A solicitação ocorre em meio ao aumento da discussão sobre uma anistia aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro, incluindo Bolsonaro, e à pressão de partidos do Centrão para definir um candidato de oposição para 2026.

O pedido para receber Valdemar semanalmente foi justificado pela "indispensável interlocução com o dirigente máximo da agremiação partidária, cuja função demanda contato direto e frequente".

Da mesma forma, a solicitação para Marinho foi baseada na "necessidade de manutenção de tratativas institucionais contínuas com o Parlamentar, cujas atribuições no Congresso Nacional exigem diálogo direto com o peticionante".

A defesa do ex-presidente ainda pediu permissão para visitas únicas de quatro políticos: o ex-ministro Adolfo Sachsida, o senador Wilder Morais (PL-GO) e os deputados federais Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Rodrigo Valadares (União-SE).

Esses outros pedidos foram para "encontro específico, a realizar-se em data a ser oportunamente ajustada, em razão da necessidade de diálogo pessoal".

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto, por determinação de Moraes, após ter descumprido a proibição de usar redes sociais. Por isso, todas as suas visitas precisam ser autorizadas.

Na semana passada, o ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do STF, devido a uma tentativa de golpe de Estado. Entetanto, ele ainda pode apresentar recurso antes de ter que começar a cumprir essa pena.

