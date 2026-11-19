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EX-PRESIDENTE Bolsonaro pede ao STF para receber visita de ministro que indicou ao TCU Defesa pediu encontro "pessoal específico" encontro "pessoal específico" com o ex-ministro da Secretaria-Geral do governo Bolsonaro, "em razão da necessidade de diálogo direto" com o ex-chefe do Executivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal para receber uma visita do ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Oliveira, na casa em que cumpre sua prisão domiciliar. Segundo a defesa, o pedido é para que haja um encontro "pessoal específico" com o ex-ministro da Secretaria-Geral do governo Bolsonaro, "em razão da necessidade de diálogo direto" com o ex-chefe do Executivo.

Jorge Oliveira foi da Secretaria-Geral do governo Bolsonaro no primeiro ano de gestão do ex-presidente. Depois, foi indicado pelo então chefe do Executivo ao TCU. O ministro já fez outras visitas a Bolsonaro. Um dos pedidos para encontro com o ex-chefe do Executivo foi feito em janeiro. Na época, Bolsonaro estava na Papudinha e Jorge Oliveira era relator do processo sigiloso que trata da compra do Master pelo BRB.





O pedido é apresentado ao STF três dias depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negar as visitas dos senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS), pré-candidatos à Presidência do Senado Federal, a Bolsonaro. Também foi rejeitado o pedido para que o ex-chefe do Executivo recebesse o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto.

"Estando no curso da execução de sua pena privativa de liberdade imposta em decisão transitada em julgado, [Bolsonaro], consequentemente, está com todos os seus Direitos Políticos suspensos por expressa determinação constitucional, inclusive o exercício de atividade político-partidária", apontou o ministro do STF.

Moraes frisou ainda que, o fato de Bolsonaro estar em prisão domiciliar não autoriza que sua casa seja utilizada "como escritório político, funcionando como verdadeira extensão da sede de Partido Político, para o exercício de ostensiva atividade político-partidária".

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