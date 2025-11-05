A- A+

Justiça Bolsonaro pede ao STF para receber visita de Ronaldo Caiado Governador de Goiás é pré-candidato a presidente e tem feito críticas a Lula por segurança pública

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou nesta quarta-feira ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para receber uma visita do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Bolsonaro está em prisão domiciliar e todas as suas visitas precisam ser autorizadas por Moraes.

Caiado é pré-candidato à Presidência da República e tem feito críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no tema da segurança pública.

A defesa de Bolsonaro apresentou um ofício de Caiado, no qual o governador afirma que o pedido de encontro "tem finalidade humanitária e político-institucional, diante da necessidade de manter canais de diálogo respeitosos entre lideranças políticas".

Caiado também afirmou que não tem a intenção de "interferir na execução da prisão domiciliar por este Supremo Tribunal Federal" e que não irá discutir questões que estão sendo analisadas pelo Judiciário.

Os advogados do ex-presidente manifestaram "anuência ao referido pedido, nada tendo a opor quanto à visita pretendida".

Também nesta quarta-feira, a defesa pediu autorização para receber os deputados federais Evair de Melo (PP-ES), José Medeiros (PL-MT) e Sanderson (PL-RS), o ex-deputado federal Odelmo Leão (PP-MG) e o vice-presidente do PL em Rondônia, Bruno Scheid.

