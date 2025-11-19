A- A+

PRISÃO DOMICILIAR Bolsonaro pede autorização para receber dermatologista em casa Ex-presidente está desde agosto em prisão domiciliar

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que uma dermatologista possa atendê-lo em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar desde agosto. O pedido foi protocolado pela defesa na noite dessa terça-feira (18).

Segundo os advogados, a medida busca garantir “continuidade ao acompanhamento especializado do quadro clínico” do ex-presidente, que teve diagnóstico de câncer de pele em lesões retiradas durante internação no Hospital DF Star, em setembro.

Ao todo, sete áreas foram consideradas suspeitas pelos médicos.

A solicitação ainda não foi analisada pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Em decisão anterior, ele autorizou visitas médicas sem necessidade de aval judicial, mas manteve restrição para aliados políticos.

Bolsonaro está desde agosto em prisão domiciliar por descumprimento de medidas cautelares em outro processo, que apura tentativa de coação contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o jornalista Paulo Figueiredo. Ambos foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e viraram réus em julgamento que teve unanimidade de votos alcançada no sábado.

Veja também