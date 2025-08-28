A- A+

EX-PRESIDENTE Bolsonaro pede, e Moraes autoriza visita de oficial de cartório em prisão domiciliar Defesa do ex-presidente alegou necessidade de assinatura e conferência de documentos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a receber uma oficial de cartório. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início do mês e todas suas visitas precisam ser liberadas pelo STF.

Ao solicitar a autorização para a oficial, a defesa de Bolsonaro alegou a "necessidade de trâmites atinentes àquele cartório, cuja realização demanda a presença física da referida servidora para colheita de assinaturas e conferência de documentos".

O pedido foi feito em 15 de agosto e autorizado nesta quinta-feira por Moraes. A visita deve ocorrer na sexta-feira, entre 9h e 18h, respeitando as regras impostas pelo STF.

A prisão domiciliar de Bolsonaro foi determinada por Moraes, após o ex-presidente descumprir medidas cautelares que tinham sido impostas, como a proibição de uso de redes sociais.

Na semana passada, a Polícia Federal (PF) apontou ao STF o descumprimento de outras cautelares por Bolsonaro. A defesa do ex-presidente negou qualquer violação, e a Procuradoria-Geral da República (PGR) tem até segunda-feira para se manifestar.

