Bolsonaro pede para receber Nikolas Ferreira, Portinho e outros parlamentares do PL na Papudinha

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que ele receba visitas do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), do líder do PL no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), do senador Bruno Bonetti (PL-RJ) e do deputado federal Sanderson (PL-RS).



Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado na carceragem conhecida como “Papudinha”, em Brasília. As visitas precisam ser autorizadas por Moraes.



O pedido ocorre um dia depois de Moraes ter negado autorização para que Bolsonaro recebesse o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e o senador Magno Malta (PL-ES).





Na decisão, o ministro citou o fato de Valdemar estar sob investigação no mesmo processo que apura a tentativa de golpe e registrou questões disciplinares no caso de Malta, que teria tentado entrar na unidade prisional sem permissão judicial.



A defesa argumenta que as visitas são necessárias para permitir "diálogo direto" com o ex-presidente, sem definir datas específicas no documento. Entre os parlamentares citados, Nikolas Ferreira ganhou destaque por ter liderado recentemente uma mobilização a pé de cerca de 240 quilômetros em apoio a Bolsonaro, iniciada em Paracatu (MG) e concluída em Brasília no domingo passado.

