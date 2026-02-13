A- A+

Condenado Bolsonaro pede que Moraes autorize visita de Derrite, relator do PL Antifacção, na Papudinha Ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado na carceragem

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para receber a visita do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP). Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado na carceragem conhecida como “Papudinha”, em Brasília. Os encontros precisam ser autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes.

Derrite deve ser candidato ao Senado em São Paulo este ano e é relator do projeto de lei Antifacção, que segue em tramitação no Congresso. Anteriormente, ele atuou como secretário de Segurança Pública de São Paulo no governo Tarcísio de Freitas.

O projeto institui um marco legal de combate ao crime organizado, endurece penas para facções e milícias e cria uma nova contribuição sobre casas de apostas para financiar ações de segurança pública e o sistema prisional.

O texto de Derrite foi aprovado pela Câmara em novembro, mas aguarda nova análise de Casa após sofrer modificações pelo Senado no mês seguinte.

QG político

Como mostrou o GLOBO, desde que foi transferido para a Papudinha, Bolsonaro passou a ter acompanhamento médico constante, visitas frequentes de advogados e conversas diárias com antigos subordinados. Aos poucos, a unidade se consolidou como ponto de validação política do bolsonarismo, onde cenários estaduais são apresentados, alianças são debatidas e decisões estratégicas recebem a chancela do ex-presidente.

O circuito é discreto, mas estruturado. Advogados e os filhos mantêm interlocução permanente com dirigentes partidários e recebem as ordens de Bolsonaro. A partir daí circulam avaliações sobre a montagem de palanques, alertas sobre movimentos autônomos de aliados e orientações para o pleito de outubro.

Entre os temas recorrentes nas conversas estão o veto ao PL da Dosimetria e a busca por articulação política para tentar reverter a decisão. Também entram na pauta levantamentos eleitorais que medem o desempenho de nomes da direita em cenários contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à espera de novos dados nos próximos meses que possam orientar alianças e investimentos políticos.

