Justiça Bolsonaro permanece na carceragem da PF ou irá para a Papudinha após fim do processo? Defesa de ex-presidente apresentou recurso contra a condenação imposta pelo STF

Com o reconhecimento do fim do processo da trama golpista para o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal (STF) agora precisa determinar o cumprimento da pena. É neste momento que será definido o local onde Bolsonaro irá cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão.

Desde sábado, o ex-presidente está detido na Superintendência da Polícia Federal (PF) após a decretação da prisão preventiva. Antes, Bolsonaro já cumpria prisão domiciliar preventiva em um condomínio no Jardim Botânico, em Brasília.

Onde Bolsonaro pode ficar preso?

Há quatro hipóteses em debate: manutenção da prisão na Superintendência da Polícia Federal; uma ala reservada na penitenciária da Papuda, em local conhecido como Papudinha; ou no Comando Militar do Planalto.

Possibilidade de cela especial ou Papuda

Alguns integrantes do Supremo e do governo consideram remota a hipótese de Bolsonaro ser preso em um quartel, como ocorreu com o tenente-coronel Mauro Cid e atualmente com o general Walter Braga Netto.

O comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, evita falar no assunto, mas a interlocutores já admitiu que a presença do ex-presidente em um quartel geraria grande dor de cabeça e manifestou contrariedade com a possibilidade.

Há uma avaliação interna de que trazer Bolsonaro para um cárcere militar seria como “levar a política para dentro do quartel de forma literal”, o que o general tem tentando rechaçar desde o início da sua gestão. Além disso, membros do governo avaliam que a medida poderia acarretar em um novo acampamento montado em área militar.

Como informou O Globo, Bolsonaro tem manifestado a aliados o receio de ser levado à Papuda. Aliados, porém, tentam acalmá-lo e consideram que é improvável que isso ocorra. Esses interlocutores veem a superintendência da PF como um destino provável.

Uma cela já foi preparada, ainda durante o julgamento da Primeira Turma do STF, diante da possibilidade de Bolsonaro lá ficar.

A manutenção da prisão domiciliar por motivos humanitários não é uma hipótese descartada, e o destino do ex-presidente pode ser continuar em condomínio no bairro do Jardim Botânico, em Brasília.

Os recorrentes problemas de saúde do político do PL, que tem 70 anos, devem fundamentar a argumentação. Desde que foi vítima de uma facada, em 2018, Bolsonaro já se submeteu a pelo menos sete intervenções cirúrgicas no abdômen.

Após a análise dos recursos, o relator Alexandre de Moraes determinará se o ex-presidente continuará em prisão domiciliar ou será transferido para outra unidade.

