EX-PRESIDENTE Bolsonaro pode iniciar fisioterapia nesta sexta-feira, diz médico Birolini afirmou que a cirurgia ocorreu como previsto

O médico chefe da equipe cirúrgica do Hospital DFStar, em Brasília, Cláudio Birolini, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve cumprir de cinco a sete dias de recuperação após a cirurgia de hérnia e que pode começar a fisioterapia nesta sexta-feira, 26. As declarações ocorreram nesta quinta-feira, 25, após a realização de uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral realizada no Hospital DF Star, em Brasília.

Birolini afirmou que a cirurgia ocorreu como previsto. "O achado intra-operatório foi muito o que nós esperávamos", disse. Perguntado sobre quando Bolsonaro vai começar a fisioterapia, o cirurgião respondeu: "A gente vai segurar provavelmente até amanhã".





O médico afirmou que Bolsonaro tinha uma hérnia maior no lado direito. Do lado esquerdo, era uma hérnia ainda numa fase inicial, mas que se não resolvesse agora, ele desenvolveria o mesmo quadro clínico. O procedimento corrigiu a hérnia nos dois lados.

De acordo com Birolini, a cirurgia de hérnia durou três horas. O médico também afirmou que considera pedir que Bolsonaro repita um exame de endoscopia durante a internação, para avaliar a esofagite, a gastrite e o refluxo.

