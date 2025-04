Bolsonaro poderá ser transferido para SP e passar por nova cirurgia, diz médico

A- A+

O médico de Jair Bolsonaro não descarta a possibilidade de que o ex-presidente passe por uma nova cirurgia diante do quadro de obstrução intestinal que o levou à internação nesta sexta-feira (11).



Doutor Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, um dos grandes cirurgiões do país, está neste momento atendendo em consultório na cidade de São Paulo, mas acompanha o caso de Bolsonaro, que foi transferido de Santa Cruz, para Natal, no Rio Grande do Norte.

Por enquanto não irei à Natal. Sei que ele está doente, mas ainda não sei qual será a evolução do caso. Provavelmente, ele será transferido de onde ele está aqui para São Paulo e poderá ser operado afirmou. Ele está com o intestino completamente paralisado. Ele está com um problema sério agora. Mas não há nada decidido. Ele está sendo avaliado.

O abdome do ex-presidente está distendido e ele tem paralisia total no intestino. A conduta a ser tomada para aplacar as dores e resolver o problema de saúde, porém, ainda está sob avaliação.

Ainda não o examinei. O Leandro Echenique, clínico-geral dele, quer que ele venha para São Paulo afirmou.

