Bolsonaro posta vídeo em que Caiado o elogia após governador dizer que direita não tem dono

Em mais um capítulo dos embates protagonizados por Jair Bolsonaro (PL) e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), durante as eleições municipais encerradas no último domingo, 27, o ex-presidente publicou um vídeo em que Caiado faz um discurso tecendo elogios ao ex-presidente, em agosto de 2023

"O governador de Goiás tem criticado duramente Bolsonaro e Gustavo Gayer por ocasião das eleições municipais. Agora vejam os elogios de Caiado a Bolsonaro em 2023, dia em que o JB tornou-se cidadão goiano", escreveu o ex-presidente em seu perfil no X (ex-Twitter) na manhã desta terça-feira, 29.

- Agora vejam os elogios de Caiado a Bolsonaro em 2023, dia em que o JB tornou-se cidadão goiano. pic.twitter.com/6u5Trhczu6 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 29, 2024

A publicação vem um dia após Caiado afirmar, em entrevista ao Estadão, que "direita não tem dono" e criticar Bolsonaro pela atuação do ex-presidente durante a campanha eleitoral no Estado goiano.

Os dois estiveram em palanques opostos: enquanto o ex-mandatário apoiou a candidatura de Fred Rodrigues (PL), o governador elegeu o aliado Sandro Mabel (União Brasil) como novo prefeito da capital.

Entre os 15 afilhados de Bolsonaro em todas as capitais brasileiras onde ocorreu o segundo turno, o ex-presidente escolheu estar ao lado de Rodrigues na apuração das urnas no último domingo, o que foi lido por Caiado como "deselegante", "desrespeitoso" e uma tentativa de desgastar a sua autoridade no Estado.

Na ocasião da visita, o ex-presidente foi questionado sobre a disputa com Caiado. Em entrevista ao Valor Econômico, respondeu negando haver "um racha na direita", relembrou o episódio em que os dois romperam durante a pandemia, e afirmou não ter ido a Goiânia "peitar o cara", afirmando que "o respeita".



