Bolsonaro "preparou o golpe" no Brasil e continua tramando, afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou na quinta-feira ter "certeza" de que Jair Bolsonaro estava envolvido no ataque a prédios do governo perpetrado por seus apoiadores em 8 de janeiro e que estava tentando realizar um "golpe" .

"Esse cidadão [ex-presidente Bolsonaro] preparou o golpe", disse Lula em entrevista à RedeTV!

Uma semana após a posse em 1º de janeiro, milhares de bolsonaristas invadiram e vandalizaram os gabinetes da Presidência, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília, insatisfeitos com a derrota nas eleições presidenciais de outubro.

"Tenho certeza que Bolsonaro participou ativamente disso e está tentando participar", acrescentou Lula, ao ser questionado sobre o papel do ex-presidente no ataque, que está sendo investigado pela Justiça.

As declarações aconteceram no mesmo dia em que o senador Marcos do Val disse à imprensa ter participado em dezembro de uma suposta reunião com Bolsonaro e um ex-deputado, na qual se tramava um plano para impedir a posse de Lula.

O suposto plano, segundo o senador Marcos do Val, ex-aliado de Bolsonaro, consistia em obrigar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes a dizer algo comprometedor e gravá-lo secretamente, para incriminá-lo.

A Justiça incluiu Bolsonaro na investigação para apurar quem planejou o ataque de 8 de janeiro. O ex-presidente nega ter qualquer ligação com os atos violentos.

