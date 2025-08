Bolsonaro preso: como reagiram bolsonaristas e lideranças da esquerda à decisão de Moraes

A- A+

Políticos de esquerda e direita reagiram à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi decretada nesta segunda-feira (4) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão do magistrado ocorreu após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicar discurso de seu pai em rede social, o que havia sido proibido pelas medidas cautelares.

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), saiu em defesa do ex-presidente no X (antigo Twitter). "Ditadura declarada: Bolsonaro preso em casa por ordem de Moraes. O que mais falta acontecer? Tentaram matá-lo. Perseguiram sua família. Proibiram-no de falar. Agora o trancam dentro da própria casa, como um criminoso", escreveu.



O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) também criticou a prisão. No X, o parlamentar questionou a motivação da medida: "Corrupção? Rachadinha? Desvio de bilhões? Roubou o INSS? Não. Seus filhos postaram conteúdo dele nas redes sociais. Que várzea".

Os governistas, por outro lado, comemoraram. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) escreveu "um tornozelo de cada vez em direção a Papuda", em publicação que compartilhou a notícia da prisão domiciliar do ex-presidente. O post faz referência às medidas cautelares impostas a Bolsonaro, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) ironizou o ex-presidente: "Com isso, o ex-presidente não poderá sair de casa nem mesmo antes das 19h, tornando as nossas ruas mais seguras".

"O Ministro Alexandre de Moraes acaba de decretar a prisão domiciliar do inelegível, golpista e traidor da pátria Jair Bolsonaro por descumprir as medidas cautelares definidas pelo STF", escreveu.

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), citou que Bolsonaro apareceu em chamada de vídeo durante protesto realizado por apoiadores na praia de Copacabana neste domingo, 3

"Além disso, (Eduardo Bolsonaro) segue promovendo sanções estrangeiras contra o Brasil e atentando contra a soberania nacional em articulação com atores políticos internacionais."

O parlamentar também afirmou que a "resposta do Supremo foi proporcional à gravidade dos atos".

"A prisão domiciliar visa conter o comportamento reiterado de afronta às instituições e proteger a ordem pública até o fim do julgamento", complementou.

