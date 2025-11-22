Sáb, 22 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado22/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DECISÃO DO STF

Bolsonaro preso: leia a íntegra da decisão do ministro Alexandre de Moraes

Em prisão domiciliar desde agosto por tentar obstruir o processo contra ele, Bolsonaro tentou "romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga"

Reportar Erro
O Supremo Tribunal Federal (STF)O Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Leia também

• Bolsonaro preso: Papuda, PF, Comando Militar? Saiba onde ex-presidente pode ficar caso seja culpado

• Bolsonaro pode recorrer? Entenda o que acontece depois da prisão do ex-presidente

• Em decisão sobre prisão, Moraes cita distância da casa de Bolsonaro da embaixada dos EUA

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de detenção por tentativa de golpe, por risco de "fuga", segundo o documento da decisão do magistrado.

Em prisão domiciliar desde agosto por tentar obstruir o processo contra ele, Bolsonaro tentou "romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga", que poderia ocorrer durante uma vigília convocada para a tarde deste sábado (22) por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, indica o documento.

Leia a íntegra do documento:
 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter