DECISÃO DO STF Bolsonaro preso: leia a íntegra da decisão do ministro Alexandre de Moraes Em prisão domiciliar desde agosto por tentar obstruir o processo contra ele, Bolsonaro tentou "romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga"

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de detenção por tentativa de golpe, por risco de "fuga", segundo o documento da decisão do magistrado.

Em prisão domiciliar desde agosto por tentar obstruir o processo contra ele, Bolsonaro tentou "romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga", que poderia ocorrer durante uma vigília convocada para a tarde deste sábado (22) por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, indica o documento.

Leia a íntegra do documento:



