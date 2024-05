Bolsonaro recebe alta após passar 12 dias internado em São Paulo

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta médica na manhã desta sexta-feira (17), após passar 12 dias internado com erisipela e dores abdominais. O antigo chefe do Executivo já está a caminho de Brasília, onde mora, informou seu advogado Fabio Wajngarten, no X (ex-Twitter).

"O Presidente @jairbolsonaro teve alta médica depois de 12 dias de internação em SP, já está a caminho de sua casa em Brasília. Obrigado aos médicos Dr Macedo e Dr Leandro bem como as respectivas equipes e enfermagem pelo tratamento impecável junto ao Presidente", escreveu Wajngarten.

A primeira vez que Bolsonaro procurou atendimento médico foi no último dia 3 em Manaus, capital do Amazonas. O ex-mandatário ficou uma noite internado no Hospital Santa Júlia. Após receber alta, esteve com apoiadores e realizou uma live.

Dois dias depois, Bolsonaro voltou ao hospital e foi internado novamente. Logo depois, o ex-presidente foi transferido para São Paulo para dar prosseguimento ao tratamento.

Na quinta-feira (16), um vídeo compartilhado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) mostrava o ex-presidente recebendo mensagens de apoio de voluntários que atuam no combate aos efeitos dos temporais em Gravataí, no Rio Grande do Sul.

