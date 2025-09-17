A- A+

BRASÍLIA Bolsonaro recebe alta da internação em hospital Ele havia dado entrada na emergência do Hospital DF Star na tarde dessa terça (16)

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta após ser internado em um hospital em Brasília por ter uma crise de soluços e vômitos.



Bolsonaro, que foi condenado na semana passada a 27 anos e 3 meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por golpe de Estado e outros quatro crimes, deve agora voltar à sua residência, onde cumpre uma prisão domiciliar preventiva desde agosto.

Bolsonaro deu entrada na emergência do Hospital DF Star na tarde dessa terça (16), com um quadro de "vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-sincope", de acordo com o boletim médico divulgado pela equipe do médico Cláudio Birolini, que trata o ex-presidente. Bolsonaro, ainda de acordo com boletins médicos, estava "desidratado, com elevação da frequência cardíaca e queda da pressão arterial".

Exames laboratoriais e de imagem mostraram persistência da anemia e alteração da função renal, com elevação da creatinina.

Os soluços e desconfortos do ex-presidente, bem como seus problemas intestinais derivados do atentado a faca que Bolsonaro sofreu em 2018, devem ser usados por seus advogados para solicitar ao STF que sua pena, originalmente prevista para ser cumprida em regime fechado, continue a ser domiciliar.

Um aliado de Bolsonaro que o visitou recentemente na detenção domiciliar diz que a preocupação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é de que, caso Bolsonaro seja preso, não tenha a disciplina para tomar as medicações que permitem sua digestão. Hoje, afirma esse aliado sob reserva, Bolsonaro é assistido por Michelle e familiares para cumprir os horários das medicações.

