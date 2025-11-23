A- A+

PRISÃO Bolsonaro recebe visita de advogado na prisão Ex-presidente está preso preventivamente na Superintendência da PF em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu na manhã deste domingo a primeira visita do dia de um de seus advogados, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está preso preventivamente desde sábado. Por volta das 10h30, o advogado Daniel Tesser chegou ao local.

Nas primeiras horas da manhã, a sede da corporação esteve com pouca movimentação.

Também neste domingo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro a visitar o marido na Superintendência da PF.

A decisão atende a pedido da defesa, que solicitou a inclusão de familiares próximos na lista de pessoas autorizadas a ter contato com o ex-presidente durante o período de detenção.

Moraes determinou ainda que os advogados informem formalmente ao STF quais dos filhos de Bolsonaro pretendem visitá-lo, para que a Corte avalie e libere o acesso. A autorização é necessária porque o ex-presidente está preso preventivamente por ordem do próprio ministro.

Bolsonaro tem marcada audiência de custódia para 12h deste domingo, ocasião em que será avaliada a legalidade da detenção.

