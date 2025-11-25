Bolsonaro recebe visita de Flávio e Carlos na PF em Brasília

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi visitado na manhã desta terça-feira, 25, pelos filhos Flávio, senador, (PL-RJ) e Carlos, vereador (PL-RJ). Bolsonaro cumpre o terceiro dia de prisão preventiva na Superintendência da PF no Distrito Federal por ter violado medidas cautelares.

Ele danificou a tornozeleira eletrônica utilizada na prisão domiciliar e, somado a isso, Flávio convocou uma vigília em frente ao seu condomínio, o que foi avaliado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes como tentativas de fuga.

No último domingo, 23, Moraes autorizou visitas de familiares e médicos a Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi a primeira a visitar o marido por duas horas ainda no domingo. O ex-presidente também recebeu visitas de seus advogados e do médico Cláudio Birolini, que acompanha o seu quadro clínico. Bolsonaro também tem à sua disposição plantão médico da própria PF por ordem de Moraes.

Bolsonaro pode ter em breve a sua prisão preventiva convertida em definitiva. O prazo para apresentação dos chamadas embargados de declaração, que pedem esclarecimentos da condenação, se esgotou na última segunda-feira, 24, sem que a defesa do ex-presidente tenha os apresentado a Moraes.

A única alternativa disponível agora é entrar com os embargos infringentes, que levam o caso da Primeira Turma para o plenário do STF e podem reverter a condenação de Bolsonaro. Porém, a jurisprudência do STF é pacífica sobre a necessidade de dois votos a favor do réu para que o caso seja levado ao plenário com os 11 ministros, o que não ocorreu com Bolsonaro. O ex-presidente só teve o voto favorável do ministro Luiz Fux.

