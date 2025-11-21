A- A+

visita Bolsonaro recebe visita de Nikolas usando tornozeleira eletrônica Após pedidos da defesa, ministro Alexandre de Moraes autorizou uma série de encontros entre o ex-presidente e governadores e parlamentares aliados

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu a visita do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nesta sexta-feira. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em sua casa no Jardim Botânico, em Brasília, onde recebeu Nikolas usando tornozeleira eletrônica. A visita foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e era aguardada pelo parlamentar há quase três meses.

Após ter o primeiro recurso de sua condenação negado pelo ministro Alexandre de Moraes e à espera do desfecho do julgamento no STF, Bolsonaro tem mantido uma rotina de visitas de parlamentares e aliados políticos.

Após pedidos da defesa, Moraes autorizou uma série de encontros entre o ex-presidente e governadores e parlamentares aliados. Entre eles estão Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro, marcado para 26 de novembro, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, que se reúne com Bolsonaro em 10 de dezembro.

