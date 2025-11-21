Bolsonaro recebe visita de Nikolas usando tornozeleira eletrônica
Após pedidos da defesa, ministro Alexandre de Moraes autorizou uma série de encontros entre o ex-presidente e governadores e parlamentares aliados
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu a visita do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nesta sexta-feira. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em sua casa no Jardim Botânico, em Brasília, onde recebeu Nikolas usando tornozeleira eletrônica. A visita foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e era aguardada pelo parlamentar há quase três meses.
Após ter o primeiro recurso de sua condenação negado pelo ministro Alexandre de Moraes e à espera do desfecho do julgamento no STF, Bolsonaro tem mantido uma rotina de visitas de parlamentares e aliados políticos.
Leia também
• Lula, Bolsonaro, Dilma, Temer e FHC: saiba ministros indicados ao STF por cada presidente
• Com crises de soluço, Bolsonaro mantém rotina de visitas de aliados
• Governo do DF nega ter privilegiado Bolsonaro ao pedir avaliação médica e diz seguir protocolo
Na última quarta-feira, recebeu o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), que disse que o ex-presidente apresentou “soluços constantes” ao longo da tarde.
Após pedidos da defesa, Moraes autorizou uma série de encontros entre o ex-presidente e governadores e parlamentares aliados. Entre eles estão Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro, marcado para 26 de novembro, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, que se reúne com Bolsonaro em 10 de dezembro.