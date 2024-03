Bolsonaro recebeu apoio em campanha de 2022 de Viktor Órban, premier húngaro de ultradireita

A- A+

Jair Bolsonaro passou dois dias na Embaixada de Hungria após ter seu passaporte apreendido pela Polícia Federal em uma operação do dia 8 de fevereiro, segundo revelou o The New York Times, nesta segunda-feira. Em 2022, Viktor Órban, primeiro-ministro húngaro de ultradireita, declarou apoio ao ex-presidente brasileiro na disputa eleitoral.

Órban chegou a gravar um vídeo para a campanha de Bolsonaro. Veja abaixo:

“Meus amigos brasileiros! Vocês estão se preparando para uma importante eleição. Tenho servido meu país na Europa por mais de 30 anos. Já encontrei muitos líderes, mas vi muito poucos líderes tão excepcionais como o seu presidente, o presidente Bolsonaro. Fico feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar com ele”, diz Orbán em um vídeo, divulgado nas redes sociais em outubro daquele ano.

“Foi uma grande honra ter visto e aprendido como ele reduziu impostos, como ele estabilizou a economia, como ele reduziu as taxas de crimes, e preparou o Brasil para um futuro brilhante. Espero que ele possa continuar seu trabalho e que todos vocês no Brasil possam desfrutar dessas bênçãos. Estamos falando de um presidente que, apesar de toda a esquerda atual, o globalismo, foi corajoso o suficiente para colocar o Brasil em primeiro e Deus acima de tudo. Eu lhe desejo boa sorte. Vai Bolsonaro!”, finaliza na gravação.

Viktor Orbán esteve em posse de Jair Bolsonaro

Orbán foi um dos poucos chefes de Estado que estiveram na posse de Bolsonaro, em janeiro de 2019. O premier húngaro faz parte de uma rede mundial de líderes conservadores ligados à extrema direita. Bolsonaro e Orbán se encontraram, em dezembro do ano passado, em Buenos Aires. Eles foram prestigiar a cerimônia de posse de Javier Milei na presidência da Argentina.

"Um patriota honesto. Continue lutando, senhor presidente", escreveu Orban sobre o brasileiro, após a operação que apreendeu o passaporte de Bolsonaro.

