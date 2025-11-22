Bolsonaro recebeu PF sem Michelle em casa e não ofereceu resistência à prisão; leia bastidores

A- A+

Uma equipe da Polícia Federal chegou por volta das 6h10 à residência do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã deste sábado, 22, e comunicou a ele a ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Bolsonaro recebeu os agentes da PF e não ofereceu resistência à ordem. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não estava em casa. Ela havia viajado para participar de um evento do PL no Ceará e foi avisada por telefone sobre a ação.

Em publicação em uma rede social, a deputada Rosana Valle (PL-SP) disse que estava com Michelle quando ela recebeu a notícia.

"Hoje, às 6h, ao lado de Michelle Bolsonaro, recebi a notícia da prisão de Jair Bolsonaro enquanto estávamos em solo cearense. Viemos para mais um encontro de lideranças femininas do PL Mulher. Ele está bem, confirmou à Michelle. Essa covardia não nos abala. Michelle está voltando para Brasília", escreveu.

Os advogados do ex-presidente também foram pegos de surpresa, já que na véspera haviam solicitado ao STF o cumprimento de prisão domiciliar por razões de saúde.

A ação policial foi planejada na sexta-feira, 21, pela Diretoria de Inteligência Policial (DIP), depois que o ministro Alexandre de Moraes proferiu a decisão de prisão preventiva.

Acolhendo a um pedido da Polícia Federal, que citou riscos à ordem pública pela convocação de uma vígilia na porta do condomínio de Bolsonaro, Moraes determinou expressamente que a ordem de prisão fosse cumprida na manhã deste sábado sem uso de algemas e sem "exposição midiática".

Esse cumprimento aos finais de semana é atípico mas pode ocorrer em casos de urgência - o ex-ministro Walter Braga Netto também foi preso em um sábado, por exemplo.

A prisão preventiva de Bolsonaro já havia sido solicitada pela PF em julho deste ano, na investigação que apurava ações do ex-presidente e do seu filho Eduardo Bolsonaro para interferir no andamento da ação penal sobre a tentativa de golpe.

Na ocasião, porém, Moraes preferiu adotar uma solução intermediária e determinou a imposição de tornozeleira eletrônica. Depois, diante de descumprimentos de cautelares, Moraes decretou a prisão domiciliar. Só agora, com o novo pedido apresentado pela PF, foi que o ministro decidiu decretar sua preventiva.

Ele foi levado para a carceragem da Superintendência da PF em Brasília, que havia reformado uma cela para receber o ex-presidente no caso de uma preventiva.



