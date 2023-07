Bolsonaro recebeu R$ 17,2 milhões por Pix de janeiro a julho deste ano, indica Coaf

A- A+

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu R$ 17,2 milhões por meio de transações de Pix de 1 de janeiro a 4 de julho deste ano.

O documento, ao qual O Globo teve acesso, diz que "chamou a atenção o montante de Pixs recebidos em situação atípica e incompatível". Segundo o órgão de inteligência, os valores se referem "provavelmente" à campanha de arrecadação feita por Bolsonaro para pagar as multas que recebeu durante o seu governo, como a de circular na rua sem máscaras durante a pandemia de Covid-19.

O órgão de inteligência financeira rastreou um total de 769.717 Pix efetuados em seis meses.

"Esses lançamentos provavelmente possuem relação com a notícia divulgada na mídia: Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro iniciaram uma campanha de arrecadação via Pix que parece ter surtido efeito", diz trecho do relatório.

No início do ano, a chave Pix de Bolsonaro foi divulgada nas redes sociais de ex-ministros do seu governo e parlamentares do PL para impulsionar a campanha de arrecadação. A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 87.000 nas contas do ex-mandatário pelo não pagamento de multas aplicadas durante pandemia. As autuações se referem a três visitas que ele fez ao Estado em 2021.

Entre os principais doadores, figuram na lista o PL, partido do qual Bolsonaro é "presidente de honra", com R$ 47,8 mil.

Veja também

ASSASSINATO "É com dor e emoção que estamos aqui", diz mãe de Marielle em dia de homenagens à vereadora