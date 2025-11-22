A- A+

Política Bolsonaro reconhece que tentou abrir tornozeleira com ferro de solda, diz relatório enviado ao STF O alerta de violação foi registrado às 0h07 deste sábado

O ex-presidente Jair Bolsonaro, preso neste sábado (22), reconheceu que tentou abrir sua tornozeleira eletrônica com um ferro de solda, diz relatório enviado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O alerta de violação foi registrado às 0h07 deste sábado e comunicado pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (Cime) às autoridades responsáveis pela fiscalização das medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Uma equipe foi enviada imediatamente à casa de Bolsonaro, onde encontraram a tornozeleira com marcas de queimadura e sinais de tentativa de abertura.

A ação levou o ministro Alexandre de Moraes a determinar que a defesa do ex-presidente se manifeste em até 24 horas sobre a violação do equipamento, utilizado por Bolsonaro no cumprimento da prisão domiciliar.

Para evitar a circulação de versões falsas sobre o episódio, Moraes retirou o sigilo do despacho, do relatório técnico e do vídeo que mostram a tornozeleira danificada e a admissão do próprio ex-presidente.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) também deve se pronunciar após a defesa. Moraes determinou ainda que o caso seja anexado à Ação Penal 2668, na qual Bolsonaro foi condenado por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

